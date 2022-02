Carolina Stramare sta vivendo un momento felicissimo. Ex Miss Italia, nota tifosa della Juventus, in questa stagione è diventato il volto della Serie B per Helbiz con cui sta avendo grandi soddisfazioni professionali e un'esposizione mediatica non indifferente.



Ecco, le emozioni però non finiscono qui: la bellissima Carolina ha trovato la felicità anche al di fuori del rettangolo verde con uno dei giocatori che più ha animato il mercato invernale. Quel Dusan Vlahovic che ha lasciato la Fiorentina proprio per vestire la maglia della Juventus con i due dopo tanti rumors sono praticamente usciti allo scoperto in occasione del suo compleanno.



