Ilaria Blando è tra le modelle più intriganti del momento sul popolare social network Instagram. La bellissima giovane di Seregno ha fatto impazzire i propri quasi 13.000 seguaci con un paio di scatti da urlo nelle ultime ore, in cui indossa la maglia della Juventus. Il modo migliore per tutti i tifosi che la ammirano per dimenticare la pesante sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia e pensare positivo. Un motivo in più per ammirare la bellezza da sogno di Ilaria.



Scopritela in tutti i suoi scatti più belli nella nostra gallery dedicata.