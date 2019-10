Your browser does not support iframes.

Annaelisa Baccellieri è una giovane tifosa della Juventus, che incanta il popolare social network Instagram con i propri meravigliosi scatti, anche a tema bianconero. Non è difficile capire quale sia la più grande passione della modella, basta scorrere tra le sue foto da urlo. Nell'ammirarle, infatti, se ne trovano svariate con la maglia o la felpa della Vecchia Signora bene in vista. E i suoi oltre 16.000 follower, soprattutto se tifano per la Juventus, non possono che apprezzare questi suoi scatti.



Trovate le foto più belle di Annaelisa nella nostra gallery dedicata.