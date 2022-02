Secondo quanto riportato da Gazzetta, la nuova Champions partirà nel 2024. E aumenteranno vertiginosamente gli introiti da marketing e diritti tv, del 42,8%. Il tutto è stato controfirmato dal presidente di ECA, Nasser Al Khelaifi, e Relevant Sports Group avrà la gestione della vendita dei diritti delle competizioni maschili Uefa inclusa la Champions per il triennio 24-27. Ci saranno 36 club e non più 32: sarà un torneo unico, 10 partite e non 6, poi eliminazione diretta dagli ottavi in poi.