Domani apre ufficialmente la scuola del Maestro. Attesa finita, finalmente il nuovo tecnico si presenterà alla squadra, non più in veste di regista illuminato, ma nei panni dell’allenatore dalle idee ugualmente innovative.





Appuntamento alla Continassa, domani mattina, per il raduno della nuova stagione, a soli 17 giorni dalla sconfitta con il Lione. Nel pomeriggio i giocatori inizieranno a lavorare, con in testa gli obiettivi, soliti ma non scontati: vincere tutto, dal decimo scudetto d fila all’ambita Champions League. Ci saranno tutti domattina ad ascoltare la prima lezione, ad eccezione di due assenti (giustificati): Matthijs De Ligt, in vacanza con il tutore alla spalla dopo l’intervento, e Sami Khedira, che pure è in convalescenza dopo la lesione all’adduttore della gamba destra e in trattativa con la Juve per la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2021. Lui come Higuain, che anche, come riferito da Tuttosport, è in dubbio per domani: il club potrebbe concordare uno slittamento del suo arrivo per risolvere nel frattempo il contratto. Ci sarà invece Igort Tudor, che ha rescisso il contratto con l’Hajduk pur di tornare alla Juve, pagando personalmente un terzo della penale da 450mila euro per liberarsi dal club croato.