Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola c'è ampio spazio per la Juventus. Tuttosport apre con il primo piano di Dybala, che con il ritorno di Allegri dovrebbe essere al centro della squadra: "Ecco la Juve di Max" titola il quotidiano, che svela i principi di gioco che l'allenatore vuole imprimere alla squadra. Il Corriere dello Sport accende i riflettori sull'incrocio tra Ronaldo e Mbappé in Portogallo-Francia, sfida in campo m anche di mercato: "Ronaldo, prove di Psg" titola, poi continua: "La partita doppia di CR7, che potrebbe sostituire Mbappé a Parigi".



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine