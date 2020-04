La Juventus lancia la Jeep Goal Challenge: “Fate come Ramsey e Pjanic: fate gol ovunque vi troviate”. L’obiettivo della sfida è semplice, mettere la palla in ‘rete’ utilizzando qualsiasi pretesto e qualsiasi porta, esattamente come fanno i due centrocampisti bianconeri nel video: il gallese mette precisamente la palla nel bagagliaio della sua macchina, mentre il bosniaco nella lavatrice.