Nelle ultime settimane è uno degli argomenti più discussi la famosa". Ha spaventato molto sia lache in particolare i suoi tifosi. Il documento è agli atti e pubblicata dall’edizione odierna del Corriere della Sera. Il documento è statoSi parla diin quanto debito residuo che la Juventus aveva maturato con il portoghese prima del suo addio.(stando alle parole di Cesare Gabasio, capo dell’ufficio legale bianconero, e intercettate durante un colloquio con il ds Cherubini). Per gli inquirenti invece: la carta per gli inquirenti scaturisce dalla manovra stipendi legata alla stagione 2020/2021, con la presunta rinuncia fittizia dei pagamenti mensili da parte di alcuni giocatori.L'oggetto della carta, su cuiè "Accordo Premio Integrativo - Scrittura integrativa": "Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (Scrittura integrativa)"."Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti - si legge nel documento pubblicato dal Corriere della Sera -, ci impegniamo altresì a consegnarvi entro il 31.07.2021 l’Accordo Premio Integrativo ritrascritto sui moduli federali 'Altre Scritture' a oggi non disponibili, e la Scrittura integrativa debitamente sottoscritta. Ma in un altro allegato si specifica anche che "nell’ipotesi in cui, a seguito di suo trasferimento definitivo, la condizione stabilita per la maturazione dei premi individuati (…) non possa verificarsi, Lei avrà diritto a percepire un incentivo all’esodo".