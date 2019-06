Your browser does not support iframes.

Tra le tifose più belle della Juventus nel vasto panorama di Instagram, Marina è senza dubbio tra le più conosciute. Il suo account @suonina conta oggi quasi 20.000 follower, che seguono con interesse i suoi scatti, per la maggior parte a tema bianconero. La giovane di Messina, come tutti i tifosi, è triste per il termine della stagione della Juventus, ma soprattutto è in ansia, in attesa di conoscere il sostituto di Massimiliano Allegri in panchina e le prime mosse di mercato di Fabio Paratici.



In attesa di scoprire tutto questo, scoprite la splendida Marina nella nostra gallery dedicata.