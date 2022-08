Si sta per concludere un'altra giornata scoppiettante in casa Juventus. In mattinata è atterrato all'aeroporto di Caselle il nuovo acquisto bianconero proveniente dall'Eintracht Francoforte Filip Kostic. Il serbo si è poi trasferito alla Continassa per visitare il centro sportivo e infine è arrivato al JMedical accolto da numerosi tifosi pronti a fargli sentire il loro calore. Nel frattempo nella sala stampa dell'Allianz Stadium si presentava alle 14.30 l'altro nuovo acquisto bianconero, il brasiliano Gleison Bremer, con lui anche Federico Cherubini e Pavel Nedved, pronti per la foto di rito con il nuovo numero 3 di Madama. Al termine l'attesa per l'uscita di Filip Kostic fuori dal JMedical avvenuta pochi minuti dopo le 17.



Un'altra giornata da raccontare come fa il nostro inviato Cristiano Corbo nel video che segue.