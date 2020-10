Federico Chiesa ha iniziato la nuova avventura bianconera. Dopo un anno di corteggiamento il classe ‘97 si è legato alla Juventus, scegliendo il numero 22. Lo stesso che negli anni scorsi è stato sulle spalle di Arturo Vidal, Mattia Perin e Asamoah. L’anno scorso era libero, quest’anno sarà sulle spalle di Federico Chiesa.



IL RETROSCENA - Non è stata una decisione immediata per l'attaccante, che secondo quanto ha raccontato Sky Sport ci ha messo un po' a scegliere il numero: appena gli avevano chiesto quale volesse, infatti, Chiesa ha chiesto un po' di tempo per sceglierlo.