Paulo Dybala attende di parlare con Maurizio Sarri per capire i piani dell'allentore bianconero per ciò che riguarda l'attaccante argentino. Paulo vuole avere un ruolo centrale nella nuova Juventus, a prescindere dalla posizione in campo. Sarri lo vede come trequartista oppure falso nueve, l'argentino vuole essere protagonista ed il faccia a faccia tra i due sarà decisivo per capire il futuro de La Joya. In caso di addio alla Juve la destinazione preferita di Dybala è il Manchester United che sta provando ad imbastire uno scambio con Romelu Lukaku.