La sfida tra Juve e Napoli si avvicina anche se sul match resta l'ombra del coronavirus. Ad oggi la gara verrà regolarmente disputata e Paulo Dybala potrebbe entrare nelle rotazioni di Pirlo, dal primo minuto oppure a gara in corso. Dybala può giocare seconda punta a fianco di Cristiano Ronaldo oppure trequartista dietro a CR7 e Alvaro Morata oppure Dejan Kulusevski. Pirlo deciderà nei prossimi giorni se far partire l'argentino dall'inizio oppure a gara in corso.