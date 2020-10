Al ritorno dalla Nazionale, Federico Chiesa avrà un obiettivo su tutti: conquistare la Juve e tutto il mondo bianconero. Ma i numeri con i quali arriva non sono certo quelli da novellino, tutt'altro: 34 gol in 153 presenze in maglia viola, più uno in azzurro. L'intento è quello di "progredire e di aumentare il fatturato offensivo" e la filosofia di Pirlo in questo senso può aiutare. Lo stesso Pirlo chiamato oggi a trovare il giusto mezzo per l'attaccante bianconero, la migliore posizione in campo nella quale Chiesa potrà sprigionare i cavalli del motore. All'inizio partirà da esterno di fascia, o attaccante nel tridente...