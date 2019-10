Cristiano Ronaldo ha ancora due anni e mezzo di contratto con la Juventus. Il campione portoghese ha tutta l'intenzione di restare in bianconero fino alla fine del suo contratto ma la Juve potrebbe non essere il suo ultimo club. La Gazzetta dello Sport parla dell'ultima partita in nazionale del portoghese e scrive: "Ronaldo è rimasto impantanato nella trincea lussemburghese e pazienza se il boccone era invitante: CR7 era tra la sua gente in attesa del record, nel caro vecchio stadio bianco e verde riempito di bandierine del Portogallo. L’Alvalade, casa dello Sporting, il club da cui tutto è partito una vita fa. E in cui un giorno, forse, tutto potrebbe finire".