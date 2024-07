Ilha intensificato i contatti con Kiaper Joshua. Le trattative sono in corso per definire le condizioni contrattuali, supportate dal forte interesse di Erik ten Hag, che ha avuto diversi colloqui telefonici con l'attaccante olandese. Il club inglese è disposto a pagare la clausola di 40 milioni di euro, qualora venga confermata l'approvazione finale dell'affare. Nel frattempo, non sono stati registrati incontri recenti tra il Milan e Kia a Milano. Lo riporta Matteo Moretto.