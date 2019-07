Your browser does not support iframes.

L’arrivo di Matthijs de Ligt a Torino e le sue prime immagini con la divisa bianconera mettono fine alla lunghissima attesa dei tifosi della Juve, che in queste ore esprimono sui social network tutta la loro esaltazione per uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni. Era dallo sbarco di Cristiano Ronaldo, un anno fa, che non si registrava un’ondata di entusiasmo così forte; il pensiero, tuttavia, va anche ai sostenitori delle altre squadre (Napoli in primis), sempre più attoniti di fronte alla pirotecnica campagna acquisti di Paratici. E pensare che, dopo Juve-Ajax, in Campania si vendevano le maglie azzurre col nome di de Ligt…