Non accadeva da molto tempo: Cristiano Ronaldo perde una finale, quella della Supercoppa Italiana, con la Lazio che vince 3-1 contro la Juve. Un evento al quale il portoghese non era più abituato. In finali secche, Ronaldo era imbattuto da 70 mesi. L'ultima sconfitta risale al 2013 quando, in Coppa del Re, il Real Madrid perse contro l'Atletico.