Se dovesse fallire la qualificazione in Champions e lasciare la Juventus a fine stagione, secondo La Gazzetta dello Sport Andrea Pirlo non rimarrà in Italia. Niente ipotesi di una 'retrocessione' nell'Under 23 quindi, per l'allenatore che in vista della seconda sua esperienza assoluta in panchina potrebbe prendere un aereo e volare all'estero. Dove? La destinazione è ancora tutta da scoprire. Inoltre, il quotidiano è sicuro che ha fine stagione tra Pirlo e la Juve sarà addio.