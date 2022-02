Il contratto di Mattia Perin con la Juventus è in scadenza il 30 giugno 2022. Il giocatore deciderà se rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora o se lasciare il club. Il portiere classe 1992 è considerato un ottimo secondo dalla società e da Massimiliano Allegri, tuttavia come riporta l'edizione odierna di Tuttosport l'ex portiere del Genoa potrebbe decidere anche di cambiare squadra scegliendone una in cui potrebbe stabilmente giocare da titolare. Dipenderà tutto da Perin che dovrebbe decidere entro la fine del mese di febbraio.