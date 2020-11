La Juventus ieri sera ha vinto 2-1 in rimonta sul Ferencvaros e ha strappato con due giornate di anticipo la qualificazione per gli ottavi di Champions League. Lo ha fatto mettendo in rete il pallone della vittoria al 92' con l'incornata vincente di Alvaro Morata su uno splendido cross di Juan Cuadrado. E come ha festeggiato il club bianconero sui suoi profili social ufficiali? Ricordando a tutti che il motto della Juve è "Fino alla fine" non per niente, e augurando con questo monito, e con le foto delle esultanze dell'Allianz Stadium, la buonanotte a tutto il popolo juventino.