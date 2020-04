La Serie A scalda i motori. In questi giorni i vertici del calcio italiano hanno remato verso la stessa direzione, ovvero quella di ripartire se possibile, l’emblema il comunicato della Lega che ha affermato come tutti i club siano d’accordo sulla questione. Ci sono ancora dei quesiti da risolvere sul protocollo medico, ma la risposta del governo arriverà a breve, e solo allora sapremo se le squadre torneranno ad allenarsi dal 4 maggio. Nel frattempo, i giocatori impiegano il loto tempo in quarantena tra allenamenti ed hobby.