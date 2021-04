Il futuro di Paulo Dybala è una delle situazioni che stanno più a cuore ai tifosi juventini. Chi per un verso (quelli che lo vorrebbero vedere ancora con indosso la maglia bianconera) e chi per l'altro (in un'annata complicata come questa, i suoi detrattori sono cresciuti). Questo il punto della Gazzetta dello Sport su di lui: "Se la Juventus a giugno avrà chiuso la Serie A ai primi quattro posti (e magari saprà già di non avere Cristiano per il prossimo anno), potrà pensare di investire sul Dieci un pezzo importante del suo futuro. Se al contrario mancheranno i soldi della Champions 2021-22 (e magari Ronaldo sarà sicuro di restare per il finale del suo quadriennio bianconero), le possibilità di offerta competitiva scenderanno. Paulo ha un paio di vantaggi. Uno: le seconde punte come lui sul mercato non abbondano. Due: in stagione ha inciso pochissimo, la Juve non è convinta di lui, ma quel sinistro è merce rara per tutti."