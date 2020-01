Inseguito, sondato, trattato e alla fine... sfumato. Il Real Madrid si è fatto sfuggire sotto il naso Christian Eriksen, oggi è diventato ufficiale il suo trasferimento all'Inter. Secondo il quotidiano spagnolo Marca le Merengues hanno inseguito l'ex centrocampista del Tottenham negli ultimi due anni, senza però mai affondare il colpo decisivo. Il Real si è sempre tirato indietro spaventato dalle alte richieste del presidente degli Spurs, che voleva almeno 100 milioni per il danese, prima di arrivare alla situazione attuale nella quale Eriksen era in scadenza di contratto e l'Inter l'ha preso per 20 milioni circa. In più, Zizou Zidane non è convintissimo del giocatore, al quale preferirebbe volentieri Paul Pogba.