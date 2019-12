La Juventus sta lavorando per riportare in Italia l'ex Roma Leandro Paredes. Se dovesse andare in porto lo scambio che porterebbe Emre Can al Psg, secondo La Gazzetta dello Sport Sarri potrebbe inserire l'argentino in regia spostando Pjanic nel ruolo di mezz'ala. Possibile rivoluzione, quindi, nel centrocampo bianconero.