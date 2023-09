Le parole di Accornero, giocatore del Pescara:"Stadio pazzesco, è stato tutto incredibile. Cerco sempre di dare il massimo, preferisco servire il compagno ma se vedo la porta provo a calciare. Siamo stati bravi a partire bene ed aggredire la Juventus, siamo stati abili a mettere in pratica ciò che abbiamo preparato. Personalmente cerco di fare il massimo e non penso al mio futuro, so che devo migliorare e Zeman me lo ricorda sempre".