Facciamo una premessa: in un mercato con poca disponibilità economica da parte di quasi tutti i club al mondo, considerare dei giocatori incedibili non è facile. Ce ne sono alcuni, però, ai quali la Juventus non rinuncerebbe mai. E sono quei giocatori che a meno di offerte monstre - e parliamo dai 100 milioni in su, praticamente impossibile - non si muoveranno da Torino.