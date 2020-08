Quando arriva un nuovo allenatore, non è soltanto lui che si insedia ma anche il suo staff. A partire dal vice. Ad affiancare Andrea Pirlo alla Juventus sarà Roberto Baronio, che sarebbe dovuto essere il suo vice nell'Under 23. Resta intatta quindi l'accoppiata di ex registi. Anche Baronio, che da giocatore ha vestito parecchie maglie tra cui Lazio, Brescia e Reggina (in Calabria giocò insieme a Pirlo), vive così il suo salto di categoria direttamente in prima squadra. Resta dunque vacante la panchina della Juve Under 23.