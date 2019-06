Se lo scarso “apprezzamento” per il turnover è una delle tendenze imputate con maggiore insistenza a Maurizio Sarri, il tecnico toscano ha dimostrato anche al Chelsea di avere un gruppo di insostituibili. Uno in particolare: César Azpilicueta. Il nuovo allenatore della Juventus, reduce da una stagione che l’ha visto trionfare in Europa League con i Blues, ha fatto giocare il terzino spagnolo per 4.867’ totali: è lui il calciatore di movimento più utilizzato da Sarri durante l’esperienza a Londra. In seconda posizione il pupillo Jorginho (4391’ in tutte le competizioni), in terza David Luiz (4339’).