di Nicolò Vallone

La nouvelle vague dei talenti tedeschi ha sfornato un nuovo profilo, quello di Lazar Samardzic, e Fabio Paratici ci si sta fiondando. Questa l'indiscrezione rilanciata ieri sera da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Ma la Juventus deve battere una concorrenza agguerrita da mezza Europa. Andiamo allora alla scoperta di questo giovane giocatore dalle serbe origini che dall'Hertha Berlino, dov'è cresciuto e milita attualmente, potrebbe trasferirsi prossimamente in Italia.



PROFILO - Samardzic è un elegante fantasista di 18 anni che ha esordito con la maglia dell'Hertha alla ripresa della Bundesliga post Covid, entrando in campo nel finale del vittorioso derby contro l'Union. In prima squadra ha raggranellato circa una mezz'ora in totale spalmata su tre spezzoni di partite, mentre per tutta la stagione si è diviso tra Under 19 e seconda squadra (che gioca in quarta divisione). Con le selezioni giovanili della Germania ha segnato in tutto 5 gol, la prossima tappa sarà sicuramente l'Under 21. Ciò che impressiona maggiormente è la padronanza del piede sinistro, con cui è capace di battere a rete e di lanciare i compagni da qualsiasi distanza e zona di campo. Posizione preferita? Dietro le punte, un ruolo particolarmente caro a Maurizio Sarri...