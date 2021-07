Il prossimo rinnovo di Giorgio Chiellini, legato al ritorno di Daniele Rugani dalla stagione in prestito tra Rennes e Cagliari, allontanadalla Juventus: i bianconeri - come tutti gli altri club, causa Covid - hanno bisogno di fare cassa per investire sul mercato, e il sacrificato numero uno potrebbe essere proprio il difensore turco. Secondo Tuttosport Demiral è un giocatore che ha molto mercato in Premier League, e in Italia piace all'Atalanta.