Sfumato Haaland, La Juventus si sta concentrando per provare un altro colpo da novanta: il nome che entusiasma tutti in casa bianconera è quello di Jadon Sancho, gioiellino classe 2000 del Borussia Dortmund che ha appena preso Haaland. I rapporti con il suo club si sono incrinati negli ultimi mesi, Sancho sta pensando di lasciare il Borussia e la Juve è pronta ad approfittarne: i bianconeri hanno individuato nell'attaccante inglese il grande colpo per l'estate 2020.