Marcello Lippi stravede per Rodrigo Bentancur e, intervistato a La Gazzetta dello Sport non usa mezze misure: "Bentancur. Sta diventando un campione. Sentiremo parlare a lungo dell’uruguaiano. E mi ha colpito il gol realizzato da Rabiot contro il Milan. Un gesto tecnico da top-player. Un’accelerazione fantastica in mezzo al campo e una conclusione imprendibile. Se il francese trova continuità può diventare una pedina molto importante per la Juve".