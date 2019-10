Maurizio Sarri è stato visto a lungo come un allenatore che fa poco turnover. Alla Juve, però, è cambiato tutto anche grazie alla qualità dei calciatori a sua disposizione. Tante rotazioni per il tecnico toscano che sta cercando di utilizzare tutta la rosa. Ci sono, ovviamente, anche i suoi fedelissimi e uno di questi è senza dubbio Leonardo Bonucci che non ha mai saltato neanche un minuto né in campionato né in Coppa dei Campioni. E' lui il calciatore di cui Sarri non può proprio fare a meno.