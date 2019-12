Your browser does not support iframes.

Giornata speciale oggi per Mattia Perin, che si è sposato con la sua Giorgia Miatto. Il sì più importante, che con il calcio non ha niente a che fare. Il portiere lascerà la Juventus a gennaio per giocare di più e ritrovare continuità tra i pali. In questo momento l'ipotesi più concreta è il Genoa ma è tutto bloccato dalla situazione del portiere rossoblù Ionut Radu: se libererà il posto Perin può tornare a Genova, altrimenti si cercherà un'altra sistemazione. Il passo più importante, intanto, l'ha fatto oggi al fianco di Giorgia, conosciuta ai tempi del Padova e con la quale sta da sei anni.



