L'Assemblea dell'in corso di svolgimento quest'oggi a Berlino ha votato i suoi nuovi Ordinary Members per il. Per quanto riguarda i club di Serie A, nelsono presenti Alessandrodell'Inter e Dandella Roma. Qui sotto l'elenco completo dei dirigenti scelti.- Alessandro Antonello (Inter)- Jokin Aperribay (Real Sociedad)- Jan-Christian Dreesen (Bayern Monaco)- Dennis te Kloese (Feyenoord)- Pablo Longoria (OM)- Oliver Mintzlaff (Lipsia)- Ferran Soriano (Manchester City)- Tore Bjorseth Berdal (Rosenborg)- Manuel Rui Costa (Benfica)- Wanja Greuel (Young Boys)- Ali Koc (Fenerbahce)- Stephan Reiter (Salisburgo)- Niclas Carlnen (Malmo)- Daniel Rommendahl (Copenaghen)- Pal Orosz (Ferencvaros)- Asif Asgarov (Qarabag)- Aki Riihiolahti (HJK Helsinki)- Juan José Sartori (Monaco)- Joshua Wander (Standard Liegi)- Raphael Landthaler (Viktoria Plzen)- Kuno Tehva (Kalju FC)Questi invece i membri per i- Michele Kang (OL)- Martina Pavlova (Sparta Praga)Infine, ecco i 7 membri eletti dai vertici di ECA ed UEFA:- Nasser Al Khelaifi (PSG)- Miguel Angel Gil Marin (Atletico Madrid)- Vinai Venkatesham (Arsenal)- Dan Friedkin (Roma)- Fernando Carro (Bayer Leverkusen)- Peter Lawwell (Celtic)- Dariusz Mioduski (Legia Varsavia)