Dopo l'Uefa, anche l'ECA conferma: nove club hanno lasciato la Superlega e sono rientrati negli organismi calcistici europei di riferimento.



IL COMUNICATO INTEGRALE - Dopo la condanna unificata della comunità calcistica globale, l'ECA ha lavorato a stretto contatto con l'Uefa in vista dell'annuncio di oggi di nove dei dodici club coinvolti nella fondazione della cosiddetta Super League. I nove club hanno rinunciato al progetto, si sono scusati per le loro azioni e hanno riaffermato il loro impegno con l'ECA e con le strutture ufficiali del calcio europeo sotto il governo dell'Uefa.



Questa decisione arriva dopo una forte unione tra Eca e Uefa nei giorni e nelle scorse settimane su come gestire l'interruzione causata dallo sfortunato progetto. Il Board Esecutivo dell'ECA ha deciso di trovare accordi con questi club, per andare avanti.



Riconosciuta l'Uefa come rappresentante legittimo dei club, l'ECA continuerà a collaborare con Uefa e altre entità calcistiche per aiutare il futuro del gioco europeo, la cui importanza è vitale più che mai.