A Monaco di Baviera è andata in scena la prima riunione del Comitato Esecutivo dell’Eca con presidente Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg, dopo l’addio di Andrea Agnelli in seguito al progetto Superlega. “Siamo lieti che il presidente dell’Uefa Aleksander Čeferin si sia unito a noi oggi a Monaco per la prima riunione di persona del comitato esecutivo dell’ECA dal febbraio 2020 e la prima in assoluto presieduta dal nuovo presidente dell’ECA Nasser Al-Khelaifi”, ha scritto l’Eca su Twitter.



Di seguito, invece, le parole di Al-Khelaifi: “Con lo stesso interesse comune di promuovere e proteggere il calcio europeo, ECA e UEFA camminano insieme mano nella mano, più forti che mai”. A seguire l’intervento di Ceferin, presidente dell’Uefa: “Non ho dubbi che il nostro rapporto con l’ECA e i nostri forti legami dimostreranno che insieme potremo modernizzeremo il calcio europeo”.