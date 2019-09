Il presidente dell'ECA Andrea Agnelli è alla ricerca della soluzione migliore per garantire, ai club europei, di giocare il maggior numero possibile di partite europee e internazionali. Per questo, secondo quanto riportato dall'Equipe, il presidente della Juventus crede che sia il caso che i grandi campionati contino al massimo 18 squadre, per creare spazio nei calendari di modo da poter aumentare la quantità dei match tra squadre di club di nazioni differenti. La proposta, al momento, non ha trovato particolari clamori, riscontrando invece una fervente opposizione tra i club medio-piccoli delle leghe europee.