Si è preso la responsabilità, Andrea Agnelli. E ha parlato. L'ha fatto da presidente di una squadra di calcio, e quindi vicino a tutti in questo momento di fragilità storica, e l'ha fatto da garante dell'Eca, l'associazione dei top club europei. Questa, per il numero uno della Juve, è "una sfida senza precedenti, nella quale tutte le nostre vite sono state messe sottosopra". La priorità assoluta è la salute di tutti, proprio perché 'nessuno è immune'. Scrive ancora il presidente: "Gli sforzi di tutti devono essere concentrati sull'alleviare gli effetti economici del Covid19 sul calcio". Dunque, i due obiettivi dell'Eca: definire una strategia realistica per riprendere a giocare i campionati e le coppe, poi elaborare un meccanismo per aiutare le finanze dei club in questo momento di crisi".