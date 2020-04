La Juventus propone un indovinello a tutti i suoi follower su Twitter. Domani è Pasqua e, come scritto in didascalia, non c’è Pasqua senza uova. Postando un’esultanza di Juan Cuadrado, il club bianconero ha posto il quesito ai fan: “Riuscite a trovare le uova in questa foto?”. Trattasi di un vero e proprio Easter Egg, essendo ben nascoste nell’immagine che ritrae il colombiano nel pieno dei festeggiamenti dopo un gol.

EASTER EGG!



Domani è #Pasqua, bianconeri!