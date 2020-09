La possibile cessione di Godin al Cagliari ha fatto tornare di moda il nome di Marash Kumbulla in casa Inter. Sul difensore del Verona ci sono anche Lazio e Juventus, che nelle scorse settimane ha avuto contatti con l'entourage del giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport l'albanese classe 2000 sarebbe "il giocatore ideale per la difesa di Conte", perché in grado di giocare in tutte e tre le posizioni del reparto nel 3-5-2 nerazzurro. Kumbulla è uno dei gioielli al centro del mercato, è corsa a tre tra Inter, Juve e Lazio.