L'abbraccio tra Danilo e Locatelli al triplice fischio. La curva che intona cori per Massimiliano Allegri. La Juve che vince, finalmente, e dopo settimane, che sono state di chiacchiere e d'attesa, di incertezze e di dubbi. Di un tracollo che non aveva realmente una spiegazione, semmai un colpevole.La finale di Coppa Italia sembra in ghiaccio e non c'entra tanto il 2-0 con il quale la Juventus non ha mai messo in discussione se stessa: è un discorso che si lega alla qualità espressa nella ripresa, una storia che sembra riallacciarsi ai fasti di gennaio, saltando in lungo il disastro di febbraio e marzo. Non che sia stato cancellato quel periodo, eh. E' servito come il pane, per capire le risposte che questo gruppo sente ancora di dover dare.Sì, è ancora con Allegri. E Allegri è ancora lì a combattere, a incazzarsi, a dare indicazioni. A sgolarsi pure con il quarto uomo. Chi pensa che giri un senso d'arrendevolezza, a Torino, ha sbagliato completamente strada. Ma chi pensa che una vittoria possa invertire trend, ecco, non è che sia su quella giusta.Come sempre, sarà il tempo a decretare la possibile guarigione della Juve. Che ha viaggiato a un ritmo diverso perché diversa era la posta in palio a fine partita. Vogliono tutti un trofeo, ora che è in bilico vorranno subito la qualificazione Champions. Ritornano i nervi: la forza della Juventus è sempre stata lì. E da lì deve ripartire.