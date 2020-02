Ci siamo, è tornata la Champions League. Il torneo per club più affascinante e che coinvolge tutti i tifosi del mondo. Ma chi sarà capace di alzare il trofeo a fine stagione? Questo è stato il tema della settimana, tra le parole di Klopp e la risposta di Sarri. L'allenatore del Liverpool parlando in conferenza ha affermato che i bianconeri sono i favoriti per la Champions League e che a suo modo di vedere la Juventus ha una squadra fortissima. La riposta di Sarri non si è fatta attendere e secondo il tecnico bianconero, quella di Klopp, è tutta una manovra per togliersi i panni del favorito. Una cosa è vera, Liverpool e Juventus hanno entrambe due squadre molto competitive e che fanno paura. Ma è davvero la Juventus la favorita assoluta?



PRESSIONE A CHI? - La Juventus ha una squadra competitiva, anche in Champions siamo tutti d'accordo. Ma esistono anche diversi problemi in casa Juve: Sarri per ora ha a disposizione solo tre terzini, un centrocampo che almeno per ora dovrà fare a meno di Miralem Pjanic (quasi certamente disponibile per Lione), e un attacco con gli uomini contati causa assenza di Douglas Costa. Oltre al fatto che, quello bianconero, è un nuovo corso e un nuovo inizio con la guida di Maurizio Sarri. Inoltre, senza considerare il Liverpool, in Champions competono squadre altrettanto forti come Manchester City, Psg, Barcellona, Real Madrid. Insomma, la Champions è un torneo pieno di stelle, ma la pressione non è sicuramente tutta sulla Juventus ma su tutte le grandi squadre in gara.