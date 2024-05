Tra le tante ricostruzioni e retroscena su quello che è successo negli ultimi giorni e in particolare sui motivi che hanno portato Massimiliano Allegri allo sfogo clamoroso post Juventus-Atalanta, il Corriere della Sera riporta alcuni pensieri dello stesso tecnico: "È stato un miracolo concludere la stagione con quella classifica", l'idea di Allegri sulla scorsa stagione, quando la Juve concluse con 72 punti (senza considerare la penalizzazione) in un'annata irripetibile per tutto ciò che è successo fuori dal campo Ecco perché, si legge, a fine campionato si sarebbe aspettato di avere voce in capitolo per la scelta del direttore sportivo e così non è stato.