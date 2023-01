Una sconfitta pesante che rischia di lasciare strascichi. È questo il pericolo maggiore dopo la debacle dellaal Maradona di Napoli: se perdere poteva essere messo in conto, prendere cinque gol era difficilmente pronosticabile, vista anche la striscia di clean sheet. E dire che alla vigilia, come racconta il Corriere della Sera, il clima era tutt’altro che negativo: “Le chiacchiere dello spogliatoio sono come le previsioni del tempo: non sempre azzeccano il futuro, ma danno l’idea dell’aria che tira. E a casa Juve non spirava poi così male, alla vigilia, con otto vittorie filate e quei zero gol subiti che facevano tanto grandeur. Morale:”.Il clima, come è normale che sia, è radicalmente cambiato nel post match: “«», sospirava la notte scorsa un giocatore. «Non avrei mai immaginato potesse uscire una partita così». Dalla sconfitta del primo tempo alla disfatta della ripresa”.Obiettivo di Allegri e del suo staff, adesso, è quello di cancellare la notte del Maradona e ripartire, già dal match di Coppa Italia contro il Monza.