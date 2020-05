La Juventus ci ha provato, ma non ci ha mai creduto veramente. Quando nel mercato di gennaio i bianconeri hanno provato a trattare, in realtà era già iniziata una politica che privilegiava soprattutto il bilancia: basta nuovi casi alla Rabiot, i nuovi acquisti non guadagneranno più di 9 milioni lordi a stagione. Per questo, Paratici ha mollato la presa su Haaland che avrebbe avuto un ingaggio decisamente più alto, così come Eriksen, al quale è stato preferito Kulusevski.