Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è stallo sul futuro di Marash Kumbulla. I top club di Serie A si erano scatenati sia a gennaio che ad inizio estate, con sorpassi e controsorpassi che facevano pensare all’imminente chiusura. Invece il presidente del Verona Maurizio Setti si ritrova ancora in mano il suo gioiello, con Inter, Lazio e Juventus che non hanno mai affondato il colpo. La valutazione che fa del classe 2000 è di circa 35 milioni di euro, troppo per i tempi che corrono. Così, rischia di piazzarlo verso il culmine del mercato ad un prezzo più basso.