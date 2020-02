Nasce #eSerieATIM: presenti!

La Juventus parteciperà con il suo team eSports! https://t.co/3IUutHqB3W — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2020

. Il mondo Juventus aggiunge ogni anno una squadra alla propria famiglia e, dopo le ragazze della Women, l'U23 in Serie C, quest'anno è arrivata anche la squadra per gli eSport, i videogiochi - per chi ancora non conoscesse. Così, la Lega Serie A ha presentato oggi il progetto, che è aperto a tutti i maggiori di sedici anni che vorranno partecipare. E la Vecchia Signora,, ha annunciato su Twitter la sua presenza, con il proprio team già impegnato nella competizione Konami eFootball.Pro​."​Dal calcio giocato a quello virtuale: la Lega Serie A sbarca negli eSports e presenta la “eSerie A TIM”, un torneo online aperto a tutti gli appassionati, che permetterà a migliaia di gamers di divertirsi provando a conquistare il titolo di Campione d’Italia. Un Campionato inedito e affascinante, organizza-to da Lega Serie A in collaborazione con i partner Infront e PG Esports utilizzando come console esclusiva PlayStation®4 (PS4™).Il Torneo sarà suddiviso in due fasi: prima un percorso di selezione ad eli-minazione diretta e a seguire un Campionato vero e proprio, articolato in Gironi, Play-Off e Grand Final. Da oggi sul sito https://pge.gg/tournaments saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. Le qualificazioni online sono aperte a tutti i maggiori di 16 anni.La competizione si concluderà a maggio con un grande evento aperto al pubblico durante il quale saranno premiati i Campioni d’Italia della prima edizione della “eSerie A TIM.