La pandemia che ha bloccato il mondo, calcio compreso, ha aperto nuovi scenari nella vita quotidiana. Dallo smart working alla coda al supermercato, per certi versi ci si è trovati costretti a guardare al futuro - o meglio - adeguarsi al presente che, in tante altre parti del pianeta, era già tale. Un esempio, sono stati gli e-Sport, i videogiochi, che in questo momento di calcio fermo, hanno provato a sostituire gli appuntamenti settimanali con la propria squadra del cuore. Così, sono stati in 100 mila a seguire la European Friendly Cup, torneo amichevole di PES in cui la Juventus ha sfidato Monaco, Shalke 04, Arsenal e Celtic: numeri non da poco, anzi, bassi se si pensa al potenziale degli e-Sport. E così, la Juventus non si accontenta. Infatti, il mondo del calcio virtuale non è che un centesimo del volume che spostano tutti gli e-Sport, che comprendono i vari Fortnite o League of Legends, giochi in grado di richiamare 100 milioni di spettatori per una finale mondiale.



Così, come promosso anche da Andrea Agnelli durante l'ultima assemblea degli azionisti, la Juventus vuole entrare nel giro, come detto, non solo giocando a pallone. Lo Shalke, ad esempio, è già sbarcata negli eSport più noti - e quindi non prettamente calcistici -. Lo stesso, come riporta Tuttosport, ha fatto anche il Besiktas. La Juve, dal canto suo, arriva con leggero ritardo, sintomatico della situazione del paese: infatti, mentre la Bundesliga gioca il suo campionato virtuale dal 2012 - con ottimi guadagni in Asia e America - la Serie A ha inaugurato solo quest'anno la sua versione elettronica. Arriva in ritardo, ma riesce comunque a farsi pioniera, forte anche dell'interesse dello stesso Agnelli verso le generazioni più giovani: "Dobbiamo riflettere", disse ai soci bianconeri. E con tutto il tempo che il coronavirus ha concesso, la Juventus sta studiando il suo piano d'azione. Perché una società di calcio non è più soltanto calcio.